Marsala: in Chiesa Madre i funerali dell’uomo travolto dal tornado

Sarà domani, 17 ottobre, il lutto cittadino proclamato dal Comune di Marsala per la morte di Antonino Fortunato, 65 anni, l’uomo che e’ stato travolto dentro la sua auto assieme alla moglie mentre la tromba d’aria attraversava la zona da Terrenove a Petrosino. La moglie e’ rimasta ferita, Fortunato invece e’ apparso subito grave ed era ricoverato al Civico di Palermo. Oggi la notizia: Antonino e’ venuto a mancare. Adesso arrivata la data dei funerali, che si terranno domani alle 15.30 in Chiesa Madre.
Cronaca