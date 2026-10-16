Marsala: in Chiesa Madre i funerali dell’uomo travolto dal tornado

redazione

Marsala: in Chiesa Madre i funerali dell’uomo travolto dal tornado

Condividi su:

venerdì 16 Ottobre 2026 - 20:27

Sarà domani, 17 ottobre, il lutto cittadino proclamato dal Comune di Marsala per la morte di Antonino Fortunato, 65 anni, l’uomo che e’ stato travolto dentro la sua auto assieme alla moglie mentre la tromba d’aria attraversava la zona da Terrenove a Petrosino. La moglie e’ rimasta ferita, Fortunato invece e’ apparso subito grave ed era ricoverato al Civico di Palermo. Oggi la notizia: Antonino e’ venuto a mancare. Adesso arrivata la data dei funerali, che si terranno domani alle 15.30 in Chiesa Madre.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta