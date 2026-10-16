Europa Verde-AVS Marsala: “Serve un’immediata conversione ecologica per ridurre gli effetti del cambiamento climatico”

Il circolo Europa Verde-AVS di Marsala esprime il più sentito cordoglio alla famiglia di Antonino Fortunato, deceduto oggi a causa del devastante tornado che ha colpito il territorio di Marsala. Al contempo, il comunicato stampa del circolo lilibetano invita a una riflessione ulteriore sul cambiamento climatico e la necessità di opportuni interventi per ridurne gli effetti.

“Ci stringiamo al dolore della moglie, dei suoi cari e di tutta la comunità marsalese, profondamente feriti da questa drammatica scomparsa – si legge nella nota inviata alla stampa da Europa Verde-AVS Marsala -. Questa penosa perdita ci ricorda in modo straziante, ancora una volta a distanza di una settimana dall’evento, l’urgenza assoluta di proteggere le persone e il nostro territorio da fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e violenti. La furia del cambiamento climatico, che sette giorni fa si è abbattuta su Marsala scoperchiando case, distruggendo aziende e ferendo la natura, smentisce con la durezza dei fatti le bugie criminali dei “climafreghisti” al potere. La nostra profonda compassione giunga ai bambini della scuola Alcide De Gasperi di Terrenove che sono stati costretti – pur innocenti – a subire terrore e sofferenza all’interno delle proprie aule. Per Europa Verde – AVS la crisi climatica non è uno slogan, ma una battaglia storica e centrale. Non ci può essere più alcuno spazio per il negazionismo ideologico. Non c’è più tempo: o si favorisce una radicale e immediata conversione ecologica o si è complici del disastro”.