Safina attacca Schifani: “Sul maltempo solo passerelle, manca la richiesta di emergenza”

Il deputato regionale del Pd denuncia i ritardi della Regione dopo i danni provocati dal maltempo a Marsala e Petrosino: “I cittadini aspettano risposte concrete”

“C’è una differenza enorme tra presentarsi davanti alle telecamere nei territori colpiti dal maltempo e assumersi fino in fondo la responsabilità di governare”. È l’accusa lanciata da Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, al presidente della Regione Renato Schifani e alla sua Giunta, contestati per la mancata trasmissione della richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale dopo gli eventi meteorologici che hanno colpito il Trapanese, in particolare Marsala e Petrosino. A riaccendere la polemica sono state le parole pronunciate in Senato dal ministro Nello Musumeci, che avrebbe riferito di non aver ricevuto dalla Regione Siciliana la richiesta necessaria per avviare la procedura. Una circostanza che, secondo Safina, evidenzia un ritardo inaccettabile mentre famiglie, imprese e Comuni devono ancora fare i conti con le conseguenze del maltempo.

“Mi chiedo a cosa siano servite le passerelle sui luoghi colpiti, se alle visite non seguono gli atti amministrativi necessari”, incalza il deputato dem, sottolineando che la Giunta avrebbe potuto essere convocata d’urgenza per avviare tempestivamente le procedure di competenza regionale. “Di fronte a un’emergenza, l’urgenza non è uno slogan da pronunciare davanti ai microfoni: è un dovere istituzionale”. Safina richiama anche la disponibilità manifestata da Musumeci ad accelerare l’istruttoria qualora la richiesta dovesse arrivare, evidenziando come spetti alla Regione compiere il passaggio necessario. Da qui la richiesta a Schifani di chiarire immediatamente le ragioni del ritardo, convocare la Giunta e attivare tutti gli strumenti previsti, in raccordo con i Comuni e con il Governo nazionale.

Nel mirino del parlamentare finiscono anche le priorità politiche del centrodestra. “Colpisce la sproporzione tra l’attenzione riservata alle dinamiche interne alla maggioranza e quella dimostrata sui problemi reali della Sicilia”, afferma, accusando il governo regionale di dedicare più energie agli equilibri di partito che al sostegno dei territori in difficoltà. “Servono tempi certi, atti concreti e informazioni trasparenti sulle misure che si intendono mettere in campo”, conclude Safina. “A Marsala e nel Trapanese non servono altre passerelle: servono responsabilità, tempestività e risposte”.