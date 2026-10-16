Al Museo Lilibeo il volume “Trapani e dintorni” e giornata per piccoli vasai

Due musei della Sicilia occidentale ospiteranno la presentazione di “Trapani e dintorni. Gente, culture e cucina”, nuovo volume edito da Villaggio Letterario e curato da Valerio Agnesi, Anna Russolillo e Maria Oliveri. L’opera raccoglie 27 capitoli firmati da 19 autori, raccontando l’identità di un territorio segnato nei secoli dall’incontro tra popoli e civiltà. Dopo l’appuntamento al Museo Pepoli di Trapani, sabato 17 ottobre, sempre alle 17, la presentazione si sposterà al Museo archeologico regionale Lilibeo di Marsala. Dopo i saluti della direttrice Anna Occhipinti e della sindaca Andreana Patti, introdurranno Agnesi e Franco Foresta Martin. Seguiranno gli interventi di rappresentanti del Parco archeologico, giornalisti, studiosi ed esperti del territorio. Il volume è il settimo della collana “Gente, cultura e cucina”, dedicata ai territori di Sicilia e Campania, con l’obiettivo di valorizzare luoghi abitati fin dalla Preistoria e protagonisti di scambi commerciali e contaminazioni culturali. Le direttrici dei due istituti hanno sottolineato il valore dell’iniziativa per la divulgazione e la promozione del patrimonio storico e culturale locale.

Un viaggio nella storia tra reperti archeologici, anfore e argilla. Il Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, in collaborazione con ArcheOfficina, propone un nuovo appuntamento di ArcheoFamily, il ciclo di attività dedicato alle famiglie e ai più piccoli per scoprire il passato attraverso il gioco e la sperimentazione. Domenica 25 ottobre, alle 10.30, è in programma il laboratorio didattico “L’Antico Vasaio – Piccoli artigiani dell’antichità”, curato dagli archeologi della cooperativa ArcheOfficina. L’iniziativa si aprirà con una visita guidata tra le sale del museo, dove i bambini potranno osservare da vicino i reperti, le anfore e i vasi recuperati nel territorio marsalese. A seguire, spazio all’archeologia sperimentale: guidati dagli esperti, i partecipanti potranno conoscere le antiche tecniche di lavorazione della ceramica e modellare con le proprie mani un vaso d’argilla da portare a casa. L’attività, della durata di circa due ore, è rivolta ai bambini dai 5 agli 11 anni. Il costo è di 8 euro a partecipante e comprende visita guidata e laboratorio. L’appuntamento è al Museo Lilibeo, sul Lungomare Boeo, con ritrovo alla biglietteria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.