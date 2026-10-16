Il Marsala 1912 giocherà in casa contro Bagheria ma… a Mazara

Il Marsala 1912 giocherà in casa nell’anticipo di sabato 17 ottobre ma… lo farà fuori dal Municipale “Nino Lombardo Angotta”. Mentre il manto erboso dello Stadio lilybetano si prepara per un nuovo look (è stata avviata la semina per migliorare l’erba e quindi le condizioni di gioco), la formazione cara al Presidente Angelo Casa si appresta a giocare al vicino “Nino Vaccara” di Mazara del Vallo con inizio alle 14.30, contro Bagheria 90011. Il costo dei biglietti in Tribuna è di 15 euro e in Curva di 5 euro, qui l’ingresso è gratuito per le tifose azzurre e per i tifosi Under 18: per accedere all’impianto sarà comunque necessario recarsi al botteghino per ritirare il tagliando d’ingresso. La gara sarà valida come 6ª giornata di Campionato Eccellenza Girone A.