Al Cine Don Bosco di Marsala il film “Se ami qualcuno dillo”

Al Cine Don Bosco di Marsala in proiezione il film “Se ami qualcuno dillo” di Marco Bonini con Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Biagio Venditti. Il film racconta la storia di Sergio, un uomo che viene sorpreso in pieno tradimento e, colpito da un malore, cade in coma. Nella sala d’attesa dell’ospedale si ritrovano tre persone che avrebbero tutte le ragioni per volerlo dimenticare. Sono la compagna Gabriella, l’ex moglie Alba e il figlio Giulio. Tra tensioni, rancori e vecchie ferite mai rimarginate, l’attesa diventa un momento di confronto. Al suo risveglio, però, Sergio non è più lo stesso. La programmazione si terrà alle ore 18.30 e 21.