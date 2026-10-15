Taekwondo, la mazarese Daria Pugliese argento al Trofeo CONI

C’è anche la firma di Mazara sul podio nazionale del Trofeo CONI 2026. È quella di Daria Pugliese, atleta della ASD Scuola Taekwondo Angileri, che a Bari ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità Freestyle, rappresentando la Sicilia nella finale della manifestazione dedicata allo sport giovanile. Dal 4 al 7 ottobre il capoluogo pugliese ha ospitato le delegazioni regionali impegnate nelle diverse discipline federali, in una competizione che richiama la formula di una mini Olimpiade e mette a confronto i giovani talenti provenienti da tutta Italia. Nel taekwondo, la prova di Pugliese ha consentito alla rappresentativa siciliana di chiudere al secondo posto, alle spalle della Puglia. Il risultato premia il lavoro svolto dalla giovanissima atleta, già protagonista di numerosi traguardi nonostante l’età (classe 2014), e quello della società mazarese guidata dal maestro Gabriele Angileri.

La specialità affrontata a Bari richiede infatti una preparazione che va oltre l’esecuzione delle tecniche tradizionali: il Freestyle combina le forme del taekwondo con una coreografia su base musicale, nella quale precisione, ritmo e controllo si intrecciano con elementi acrobatici di elevata difficoltà. Calci in volo con rotazioni di 540 gradi, ruote senza mani e salti all’indietro accompagnati da calci sono soltanto alcune delle tecniche che rendono questa disciplina particolarmente spettacolare e impegnativa. In gara, ogni elemento deve inserirsi in una sequenza armonica, senza perdere efficacia tecnica ed equilibrio. Soddisfatto il maestro Gabriele Angileri, che sottolinea il valore del piazzamento e le prospettive che si aprono in vista dei prossimi appuntamenti: la prestazione di Daria, seconda soltanto alla rappresentante pugliese, ha permesso alla Sicilia di conquistare un argento importante, con un margine significativo rispetto alle altre regioni.

“La sua performance – spiega Angileri – è stata seconda soltanto alla Puglia portando così la Sicilia sul secondo gradino del podio con una medaglia d’argento di grande valore, ma il distacco con le altre regioni è stato significativo. Questo ci proietta fiduciosi per i prossimi Campionati italiani di forme e freestyle. Mazara del Vallo conferma di essere baluardo dello sport marziale a livello nazionale ed internazionale dove si pratica sport di altro livello fin da piccoli. Siamo sicuri che in futuro assisteremo altri successi di Daria”. Per Daria Pugliese, l’esperienza al Trofeo CONI aggiunge così un nuovo traguardo a un percorso sportivo già ricco di soddisfazioni. Per la Scuola Taekwondo Angileri, invece, è un’ulteriore conferma del lavoro portato avanti nella formazione dei più giovani, con Mazara del Vallo ancora protagonista in una competizione nazionale.