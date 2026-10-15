Stato di emergenza per Marsala e Petrosino: l’intervento di Daniela Morfino alla Camera

La deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino è intervenuta durante i lavori parlamentari per chiedere l’immediato riconoscimento dello stato di emergenza dopo il tornado che si è abbattuto sul territorio marsalese lo scorso venerdì, investendo anche alcune zone della vicina Petrosino. Se da un lato amareggia il silenzio della deputata di Forza Italia Marta Fascina, eletta proprio nel collegio di Marsala nel 2022 ma incapace di esprimere una parola di solidarietà e vicinanza alla comunità che l’ha eletta, merita attenzione l’intervento della parlamentare pentastellata, che ha mostrato sensibilità verso il territorio lilibetano, esprimendo parole di vicinanza alla sindaca Patti, al dirigente Gulotta, alle insegnanti dell’Alcide De Gasperi e a tutti i cittadini.

“Durante la violenta tromba d’aria che ha colpito Marsala – ha evidenziato l’onorevole Morfino – i docenti e il personale scolastico del plesso Alcide De Gasperi hanno affrontato momenti di estremo pericolo, proteggendo gli alunni con prontezza, lucidità e coraggio. Hanno fatto da scudo ai bambini, mettendo la loro sicurezza al primo posto. Per questo ho chiesto ufficialmente al ministro dell’Istruzione Valditara e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia un encomio per chi ha dimostrato uno straordinario senso di responsabilità. Da madre e da docente, sento il dovere di ringraziarli. Il loro gesto merita il riconoscimento delle istituzioni e la gratitudine di un intero Paese. Ma la gratitudine non basta. Ho chiesto al Governo di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza nel Trapanese e di stanziare risorse urgenti per le famiglie, le attività danneggiate e il ripristino degli edifici scolastici. Marsala e Petrosino non possono essere lasciate sole. Servono risposte, risorse e interventi concreti”.