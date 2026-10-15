Marsala, vandalizzato il Calice della rotonda: distrutti gli impianti

Atto vandalico alla rotonda di via a Trapani, a Marsala, dove il Calice è stato trovato al buio a causa del danneggiamento degli impianti elettrico e idrico. A denunciarlo sui social è Antonio “Hair”, che ha espresso amarezza per quanto accaduto e annunciato la volontà di ripristinare tutto: “Lo sistemeremo di nuovo, non ci fermeremo”. Sull’episodio è intervenuto anche Sebastiano Grasso, responsabile del Movimento Arcobaleno, che ha espresso solidarietà a Daniele Marino – il secondo ideatore dell’iniziativa volta a dare un arredo urbano all’area – e chiesto maggiori controlli, videosorveglianza e una presenza più concreta delle istituzioni sul territorio. Grasso ha sollecitato l’amministrazione a individuare i responsabili e a dare priorità alla sicurezza, denunciando una situazione che, tra degrado e atti vandalici, alimenta la preoccupazione dei cittadini. “La nostra città merita rispetto. E i cittadini meritano di più”, ha concluso.