A Marsala la “Festa d’Autunno” nella comunità per senza tetto di Perino

La Cooperativa Sociale Badia Grande promuove la “Festa d’Autunno – Open Day del Centro “La Comunità che Accoglie”. L’evento si terrà domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 17, presso la sede di Contrada Madonna Cava Bufalata, 273 (ex scuola Perino), a Marsala. “L’iniziativa – scrive la cooperativa Badia Grande – rappresenta un’occasione di incontro e condivisione con le Istituzioni, le associazioni e la comunità locale per far conoscere le attività del centro, valorizzare le esperienze di accoglienza e rafforzare le reti di solidarietà sul territorio”. Il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica della Libera Orchestra Popolare. “La Comunità che accoglie”, inaugurata ad aprile di quest’anno, ospita uomini, donne e nuclei familiari che si trovano temporaneamente senza una fissa dimora. Il progetto, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia, unisce i Comuni di Marsala e Petrosino, l’ASP di Trapani, il Distretto Socio‑Sanitario 52 e la Cooperativa Sociale Badia Grande, che ne cura la gestione con una équipe multidisciplinare.