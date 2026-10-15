Marsala, il Consiglio comunale al fianco dei cittadini dopo il tornado: “Pronti a sostenere ogni intervento”

Il Consiglio comunale di Marsala esprime vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita dal violento evento atmosferico del 9 ottobre, che ha provocato danni e disagi in diverse aree del territorio. In una nota condivisa da tutte le forze politiche presenti in Aula, emerge la volontà di affrontare l’emergenza in modo unitario, superando le divisioni politiche per concentrarsi sulle necessità della comunità. I gruppi consiliari sottolineano la piena convergenza di intenti e la disponibilità ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile a tutelare e sostenere i cittadini.

La posizione è stata definita a seguito della riunione della Conferenza dei capigruppo, al termine della quale è stata ribadita la disponibilità dell’organo consiliare a mantenere un contatto costante con le autorità competenti. Il Consiglio comunale si dichiara pronto ad approvare e sostenere eventuali provvedimenti straordinari e tutti gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, ripristinare le condizioni di sicurezza e contribuire al ritorno alla normalità. A sottoscrivere il documento sono Gioacchino Gesone per Si Muove la Città, Mario Rodriquez per il Partito Democratico, Leonardo Orlando per Compatti per Marsala, Eleonora Milazzo per il Gruppo Misto di maggioranza, Vincenzo Sturiano per il Gruppo Misto di minoranza, Leonardo Pugliese per Fratelli d’Italia, Vito Abrignani per Liberi e Pellegrino Ferrantelli per l’Unione di Centro (Udc).