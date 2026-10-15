Interventi all’aeroporto di Pantelleria, sottoscritto un protocollo di legalità

Un protocollo di legalità per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti prioritari nell’aeroporto di Pantelleria è stato sottoscritto presso la prefettura di Trapani tra l’amministratore unico di Enac Servizi, Marco Trombetti e la prefetta Daniela Lupo. Alla firma hanno partecipato i vertici istituzionali, le Forze dell’Ordine territoriali e la Sezione DIA di Trapani.

L’accordo accompagna gli interventi inseriti nel Programma Pluriennale delle opere pubbliche 2025–2029, finanziato da Enac, attraverso un sistema strutturato di prevenzione, monitoraggio e controllo. Il Protocollo mira a garantire trasparenza e tracciabilità lungo l’intera filiera degli appalti, contrastando le infiltrazioni criminali e promuovendo la corretta esecuzione delle opere.

In qualità di Soggetto aggiudicatore, Enac Servizi recepirà gli obblighi previsti dal Protocollo nella documentazione di gara e nei contratti, assicurandone l’applicazione lungo la catena degli operatori coinvolti. Le verifiche riguarderanno i soggetti direttamente e indirettamente interessati dalla realizzazione degli interventi, con attenzione alla regolarità delle attività e dei cantieri.

Una specifica area di intervento riguarda la trasparenza delle assunzioni, il monitoraggio dei flussi di manodopera e il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi applicabili. A questo scopo, presso la Prefettura saranno istituiti una Cabina di regia e un tavolo dedicato al monitoraggio della manodopera, per favorire il coordinamento tra le istituzioni e i soggetti coinvolti. Per gli aspetti relativi a quest’ultimo ambito hanno sottoscritto l’intesa anche il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

“Il Protocollo stipulato in data odierna – dichiara il Prefetto di Trapani Daniela Lupo – costituisce strumento utile a rafforzare l’azione amministrativa di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dei contratti pubblici per lavori, forniture e servizi per le opere che verranno eseguite all’interno del sedime aeroportuale. Le attività di controllo e di verifica demandate alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine consentiranno di intercettare tempestivamente le possibili interferenze da parte delle organizzazioni criminali, a tutela della libera concorrenza, dell’economia legale e della dignità dei lavoratori”.

“La sottoscrizione del Protocollo – dichiara l’Amministratore Unico Marco Trombetti – rafforza il sistema con cui Enac Servizi accompagna la realizzazione delle opere integrando prevenzione, tracciabilità e collaborazione istituzionale. L’obiettivo è garantire trasparenza lungo l’intera filiera degli appalti, contrastare le infiltrazioni criminali e tutelare la regolarità dei cantieri e il rispetto delle norme sul lavoro. Un impegno concreto che accompagna lo sviluppo dell’aeroporto di Pantelleria e conferma il valore della collaborazione tra istituzioni per la tutela dell’interesse pubblico”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a ENAC Servizi per l’ottimo lavoro svolto nella progettazione degli interventi di riqualificazione dell’aeroporto di Pantelleria, frutto di un’attività che merita apprezzamento per la qualità e l’attenzione dedicate a un’infrastruttura strategica per l’isola. Esprimo inoltre la mia piena condivisione e il convinto sostegno a questo Protocollo, che rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la trasparenza, assicurare il rispetto delle regole e prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione illecita” conclude il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona.