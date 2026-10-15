Intelligenza Artificiale e difesa della persona umana: iniziativa del Rotary a Marsala

“Le persone al tempo dell’IA. Riflessioni a partire dall’enciclica Magnifica Humanitas”. Si presenta così l’iniziativa organizzata dal Rotary Club Marsala con il patrocinio dell’amministrazione lilibetana per la giornata di sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 18. L’evento si terrà presso la sala conferenze del Complesso Monumentale San Pietro.
Nelle intenzioni dei promotori l’incontro intende offrire ai presenti un’occasione di confronto sul nostro tempo, prendendo spunto dalle nuove evoluzioni dell’IA, ma anche dalla prima Enciclica di Papa Leone XVI, dedicata proprio alla custodia e alla difesa della persona umana nell’epoca della digitalizzazione.
Interverranno il professore Giuseppe Anastasi, ordinario di ingegneria informatica presso l’Università di Pisa; monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo; la sindaca di Marsala Andreana Patti; la preisdente del Rotary Club Marsala Lucia Antonia Sciacca. Modererà l’incontro l’avvocato Alessandro Laudicina.