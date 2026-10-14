Marsala, la sindaca a Bruxelles per chiedere risorse per i danni causati dal tornado

La sindaca di Marsala Andreana Patti ha incontrato ieri a Bruxelles Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea, per rappresentare la situazione di emergenza che ha colpito i territori di Marsala e Petrosino a seguito dei due tornado di venerdì scorso.

Nel corso dell’incontro, reso possibile grazie all’intervento del eurodeputato del PD Giuseppe Lupo, la sindaca ha evidenziato la necessità di individuare tempestivamente le risorse necessarie per affrontare i danni e sostenere le comunità colpite, con particolare attenzione alle scuole e alle famiglie che hanno perso la propria abitazione.

Illustrati i progetti per un printo intervento

La sindaca ha inoltre illustrato il dossier già trasmesso alla Protezione civile regionale, rendendo note le interlocuzioni con la Giunta regionale e con il presidente Renato Schifani che è stato presente nei luoghi colpiti.

“Occorre agire subito e approntare le risorse per consentire il ritorno alla normalità, a cominciare dalla scuola di Terrenove completamente inagibile, le famiglie che hanno perso casa e le attività produttive compromesse”, ha dichiarato Andreana Patti, sottolineando di avere ricevuto da Fitto attenzione, ascolto e vicinanza alle popolazioni colpite.

Al termine dell’incontro, il confronto è proseguito con Vincenzo Matano, capo di gabinetto dello Staff del vicepresidente, per approfondire gli aspetti tecnico-finanziari legati al reperimento di risorse attraverso il Fondo di Solidarietà europeo.

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