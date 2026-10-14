Jiu jitsu Marsala, Adem Ben Brahim vice campione AJP

Secondo posto ai Campionati italiani di jiu jitsu siglati AJP per Adem Ben Brahim, atleta della Trinacriabjj di Marsala, guidata dal maestro Davide Cialona. La competizione, disputata a Milano, ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia, confermandosi un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale della disciplina. Ben Brahim ha gareggiato nella categoria di peso fino a 62 kg, conquistando la finale dopo aver vinto i primi due incontri. Nell’ultimo match, l’atleta marsalese ha ceduto all’avversario per un solo punto di scarto, chiudendo il torneo al secondo posto. Un risultato importante per il giovane atleta e per la Trinacriabjj, che porta a casa un piazzamento di prestigio in una competizione nazionale caratterizzata da un’elevata partecipazione e da un confronto agonistico impegnativo.