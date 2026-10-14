FIPAV, a Erice serata di ricordi per gli 80 anni della Pallavolo italiana

La cerimonia ha ripercorso anche i 68 anni del Comitato Territoriale di Trapani, con testimonianze e aneddoti dei protagonisti del volley locale. Una serata dedicata alla storia, ai volti e ai ricordi della pallavolo trapanese. Si è svolta venerdì scorso, all’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Pagoto” di Erice, la cerimonia per gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo e i 68 anni del Comitato Territoriale di Trapani, con una partecipazione significativa e cinque riconoscimenti assegnati nel corso dell’evento. Tra i momenti più coinvolgenti della serata, il talk show condotto dalla giornalista Claudia Parrinello, che ha visto protagonisti Giusy Trinceri, ex pallavolista e oggi consigliera del Comitato Territoriale FIPAV di Trapani, responsabile del settore Scuola e Volley S3, e Simone Tramuta, professore di scienze motorie, storico allenatore e tra i pionieri della pallavolo nel territorio.

Attraverso racconti, aneddoti di campo ed esperienze personali, Trinceri e Tramuta hanno ripercorso le tappe dell’evoluzione del movimento pallavolistico trapanese dal 1958 a oggi, offrendo al pubblico uno spaccato della storia sportiva locale. Sul palco è salito anche l’ex pallavolista Santino Atria, voce narrante del video realizzato dal Comitato e proiettato durante la cerimonia. “La nostra festa per gli 80 anni della FIPAV e i 68 del nostro Comitato è stata un’occasione straordinaria per ripercorrere una storia fatta di passione, sacrifici e grandi traguardi”, ha commentato il presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Trapani, Filippo Occhipinti. “I racconti preziosi di Giusy Trinceri e Simone Tramuta hanno rappresentato il cuore pulsante di questa serata: un momento intenso che ha unito generazioni di sportivi, facendo battere all’unisono il cuore di tutta la pallavolo trapanese”.