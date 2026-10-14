Atletico Trapani presenta la squadra: si riparte dalla Terza Categoria

L’Atletico Trapani si è presentato ufficialmente al Parco degli Aromi Resort, in vista dell’inizio della nuova stagione agonistica. Un progetto calcistico che parte dalla Terza Categoria, con l’obiettivo di costruire gradualmente una realtà sportiva legata al territorio e fondata su disciplina, rispetto e spirito di gruppo. Nel corso della serata sono stati presentati la rosa dei giocatori e lo staff tecnico. Il presidente Giuseppe Passalacqua ha ringraziato le attività economiche e commerciali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, con un riconoscimento particolare a E-Like Luce & Gas, main sponsor di maglia.

“Un grazie di cuore va a tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo e accompagnando in questa avventura. In particolare, desideriamo ringraziare E-Like Luce & Gas, il cui supporto è fondamentale per dare solidità al nostro cammino”, ha dichiarato Passalacqua. Il presidente ha rivolto parole di apprezzamento anche ai giocatori e al gruppo che si è formato in queste prime settimane di attività. Le indicazioni arrivate dalle amichevoli disputate sono positive: nelle prime cinque partite la squadra non ha subito sconfitte. “Partiamo da zero, dalla Terza Categoria, ma guardiamo al futuro con grande fiducia. Nelle prime cinque amichevoli non abbiamo perso: è un segnale importante, che dimostra come si stia creando un bel gruppo e una forte coesione nello spogliatoio”, ha sottolineato il presidente. La società punta a costruire il proprio percorso senza perdere di vista i valori che ne caratterizzano il progetto.