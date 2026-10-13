Tornado, rimozione detriti a Petrosino e a Marsala. Sul posto anche i volontari

Proseguono a Marsala e Petrosino gli interventi per fronteggiare i danni provocati dalla tromba d’aria del 9 ottobre. Le priorità restano la messa in sicurezza delle aree colpite, la rimozione dei materiali e il supporto ai cittadini che devono segnalare i danni subiti e avviare le procedure per gli eventuali risarcimenti. A Petrosino sono state avviate le operazioni in somma urgenza per rimuovere detriti e alberi abbattuti, conferire i materiali e mettere in sicurezza le zone interessate, a tutela della pubblica e privata incolumità. È stato inoltre attivato un centro temporaneo di raccolta che ha permesso di ripristinare il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

A Petrosino incontro con la Protezione Civile

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre, nell’aula consiliare del Comune, si è svolto un incontro con la Protezione Civile rivolto a tecnici e professionisti, per chiarire le procedure relative alla segnalazione dei danni e alla presentazione delle richieste di risarcimento, secondo le disposizioni degli organi competenti. Il sindaco Giacomo Anastasi ha sottolineato la necessità di intervenire rapidamente per eliminare le situazioni di pericolo e accompagnare cittadini e attività colpite nelle procedure necessarie. Il primo cittadino ha inoltre chiesto alla Regione Siciliana di procedere con urgenza alla dichiarazione dello stato di calamità e di attivare le misure necessarie a garantire le risorse per affrontare le conseguenze del tornado. Per segnalare detriti, alberi abbattuti o altre situazioni di pericolo a Petrosino è possibile contattare il Comune ai numeri 0923 731725 e 349 8745283 oppure scrivere all’indirizzo emergenzatornado@comune.petrosino.tp.it. Il coordinamento degli interventi proseguirà attraverso il Centro operativo comunale, in raccordo con la Protezione Civile e gli enti competenti.

A Marsala via alla rimozione degli ingombranti

Anche a Marsala sono iniziati lunedì 12 ottobre gli interventi per rimuovere i rifiuti ingombranti nelle zone colpite dalla tromba d’aria. Gli operatori di Formula Ambiente proseguiranno le attività per tutta la settimana. Da martedì 13 ottobre, nelle aree interessate, entreranno in azione anche le spazzatrici per la pulizia delle strade. Per segnalare detriti o materiali ancora presenti sulle strade e nelle aree pubbliche, i cittadini possono utilizzare l’app Municipium oppure il sito istituzionale del Comune, selezionando la categoria «Altro». Alle operazioni di ripristino a Marsala stanno partecipando anche volontari e cittadini, insieme ad alcuni componenti della Giunta guidata dalla sindaca Andreana Patti, tra cui gli assessori Daniele Nuccio e Flavio Coppola. Mentre proseguono le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, resta centrale la necessità di sostenere le famiglie e le attività economiche danneggiate dal maltempo, in attesa dei provvedimenti regionali e delle misure che potranno consentire di affrontare le conseguenze dell’evento calamitoso.