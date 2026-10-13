Forza Italia, Tajani conferma la fiducia a Schifani: “Avanti con il Governo”

Vertice a Roma dopo le tensioni nel partito siciliano. Il leader nazionale apprezza il risanamento dei conti e invita Nino Minardo a proseguire il rinnovamento degli azzurri

Antonio Tajani conferma la fiducia a Renato Schifani e lo invita a proseguire l’azione di governo in Sicilia. Il segretario nazionale di Forza Italia ha incontrato questa mattina a Roma il presidente della Regione, ribadendo l’apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare sul fronte del risanamento dei conti pubblici. Un confronto che arriva dopo le tensioni dei giorni scorsi all’interno del partito, culminate con la prospettiva delle dimissioni ventilata dal governatore. A riferire l’esito dell’incontro è una nota di Forza Italia, secondo cui Tajani ha espresso a Schifani “la fiducia e l’apprezzamento per il lavoro svolto”, invitandolo a portare avanti il programma e l’attività di governo. Il colloquio, secondo quanto si apprende, si è svolto in un clima sereno e ha affrontato diversi temi nazionali e regionali. I due hanno concordato di rivedersi, ma non nell’immediato.

Il confronto dopo le tensioni

Il faccia a faccia arriva in una fase delicata per Forza Italia in Sicilia. Nei giorni scorsi, le dichiarazioni del commissario regionale Nino Minardo sulla necessità di un cambio di passo e di una proposta politica nuova per l’Isola avevano alimentato lo scontro interno, fino alla reazione di Schifani, che aveva prospettato anche l’ipotesi di lasciare la presidenza della Regione. La presa di posizione di Tajani conferma dunque il sostegno della leadership nazionale al governatore e la volontà di proseguire l’attività dell’esecutivo regionale. Nel corso della stessa giornata, Tajani ha incontrato anche Nino Minardo, invitandolo a continuare il percorso di rinnovamento di Forza Italia in Sicilia. L’obiettivo indicato è la costruzione di liste competitive in vista delle prossime elezioni amministrative e politiche, aperte alla società civile e caratterizzate dall’ingresso di nuovi volti. La strategia punta a rafforzare il partito nell’Isola e a consolidarne il ruolo nel panorama politico regionale. Dopo le recenti frizioni, il messaggio del segretario nazionale si muove quindi su due fronti: da un lato, la conferma della fiducia a Schifani e la continuità dell’azione di governo; dall’altro, il sostegno al rinnovamento organizzativo e politico avviato da Minardo. Resta da vedere come queste due indicazioni si tradurranno nei prossimi passaggi interni al partito.