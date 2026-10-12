Tornado a Marsala e Petrosino, agricoltura in ginocchio: “Chiediamo calamità naturale e ristori”

La violenta tromba d’aria che ha colpito Marsala lascia dietro di sé danni pesanti anche per il comparto agricolo. Vigneti, oliveti, impianti, strutture aziendali e magazzini rurali sono stati danneggiati, mettendo in difficoltà diverse imprese del territorio. Di fronte a uno scenario che coinvolge non soltanto l’agricoltura, ma anche famiglie, attività economiche e cittadini, Confagricoltura Trapani chiede un intervento rapido delle istituzioni e misure concrete per sostenere chi ha subito le conseguenze dell’evento calamitoso. L’associazione esprime vicinanza alle aziende agricole colpite e alla comunità marsalese, sollecitando una risposta immediata da parte della Regione Siciliana.

La richiesta alla Regione: riconoscimento della calamità naturale

Confagricoltura Trapani auspica un intervento tempestivo dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, della Protezione civile regionale e della Presidenza della Regione Siciliana. Tra le priorità indicate c’è il riconoscimento dello stato di calamità naturale, accompagnato da ristori immediati per le aziende agricole danneggiate. Le conseguenze della tromba d’aria, sottolinea l’associazione, non riguardano soltanto le colture, ma anche le strutture e gli impianti necessari per garantire la continuità delle attività produttive. Per molte imprese, quindi, sarà necessario affrontare interventi di ripristino in un contesto già segnato dall’emergenza.

Danni da censire e aziende da assistere

Confagricoltura Trapani ha già attivato i propri tecnici e gli sportelli per avviare il censimento dei danni e fornire assistenza alle aziende agricole nella presentazione delle segnalazioni. Un’attività necessaria per raccogliere le informazioni sulle conseguenze dell’evento e consentire alle imprese di rappresentare le perdite subite. Accanto agli aiuti economici, l’associazione richiama l’attenzione sulla necessità di mettere in sicurezza la città, gli impianti e il territorio, accelerando gli interventi per riportare alla normalità l’intera area colpita. L’emergenza, dunque, riguarda l’intera comunità marsalese. Per il comparto agricolo, particolarmente legato al territorio e alle sue produzioni, la rapidità degli interventi sarà determinante per affrontare i danni e avviare il percorso di ripresa.