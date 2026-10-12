Marene Ciaccio Montalto in regata per il padre: Elima vince il Trofeo a Trapani

Per la prima volta Marene Ciaccio Montalto, figlia del magistrato assassinato dalla mafia il 25 gennaio 1983, ha partecipato alla regata dedicata al padre. Domenica 11 ottobre è salita a bordo della “Vega – Ciaccio Montalto”, l’imbarcazione della legalità confiscata a scafisti e affidata alla Lega Navale di Trapani, con l’equipaggio simbolico composto interamente da magistrati. Era la nona edizione del “Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto – regata d’altura”, organizzata dalla LNI Sezione di Trapani con l’Associazione Nazionale Magistrati e con il patrocinio del Comune.

Il Trofeo è stato vinto da Elima, degli armatori Sugameli – Cappello, già detentrice del Challenger nelle due edizioni precedenti. Sabato 10 ottobre, primo giorno di regata, la competizione è stata annullata per l’allerta meteomarina. La regata si è svolta domenica 11 nelle acque antistanti Trapani. In acqua c’era anche l’equipaggio di sole donne in rappresentanza di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, UEPE e Capitaneria di Porto. In mare anche Ad Astra – Boris Giuliano, un’altra barca del progetto “Mare di legalità” della LNI nazionale, confiscata alla criminalità organizzata e restituite alla comunità attraverso l’affidamento alla LNI Castellammare del Golfo. Nel pomeriggio, nella sede della Sezione LNI di Trapani, si è svolta la cerimonia di premiazione. Oltre ai velisti sono stati consegnati i premi speciali “Giangiacomo Ciaccio Montalto”, promossi da LNI Trapani e ANM:

Angela Croce, per meriti sportivi: campionessa regionale siciliana 2026 di spada paralimpica;

Domenico Campo, per meriti sportivi: Campione Italiano 2026 Offshore classe C;

Gruppo Sportivo Canoa Kayak e Canottaggio della LNI Sezione di Trapani, per meriti sportivi;

Salvatore Maugeri, istruttore di vela, per l’organizzazione della 1ª Tappa della Selezione Nazionale Optimist, svoltasi a Trapani dal 24 al 26 aprile 2026;

Targhe di riconoscimento anche per tre studenti (Salvatore De Maria, Pietro Maltese, Natalia Peraino) e due docenti (Lorenzo Barraco, Cinzia Corrao) del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” (IIS “Rosina Salvo”) di Trapani, per le opere pittoriche a tema mare elaborate e poi donate alla LNI Trapani.

Daniela Gemelli, delegata LNI per la Sicilia Occidentale ha portato i saluti del presidente nazionale, ammiraglio Marzano, impegnato alla Barcolana di Trieste. Gemelli ha espresso l’orgoglio di tutta la Lega Navale Italiana per l’efficienza e il rigore mostrati dalla sezione di Trapani nella organizzazione del Trofeo Ciaccio Montalto ed ha ricordato che «la premiazione non riguarda solo abilità e velocità, ma il valore dell’essere equipaggio: sulla stessa barca si procede solo con rispetto, lealtà e coordinazione, che sono la definizione stessa di legalità. Ricordare Ciaccio Montalto attraverso la vela – ha spiegato – non è una scelta casuale: il giudice amava la giustizia e la verità con la stessa passione intransigente con cui un marinaio ama il mare».

Piero Culcasi, presidente LNI Trapani nel suo intervento di chiusura ha detto: «Avere con noi Marene sulla Vega, per la prima volta in una regata che porta il nome di suo padre, è il segno più forte di questa edizione. Il maltempo ci ha costretti a rinunciare a una giornata, ma non ha fermato il significato di questo appuntamento. Ringrazio i 30 equipaggi regatanti, il comitato organizzatore, l’ANM, il Comune, i soci e i volontari che hanno reso possibile la regata, e Elima, che ha saputo imporsi in condizioni non semplici. Il mare ci insegna a rispettare le regole e a fare squadra: è così che si tiene viva la memoria di Giangiacomo Ciaccio Montalto».

Queste le classifiche per ciascuna delle classi impegnate in regata:

Vele Bianche

1^ classificata: ZERALDA, armatore Massimiliano Passariello – LNI Trapani

2^ classificata: DANA, armatore Pietro Serra – LNI Trapani

3^ classificata: DARE DARE, armatore Marco Pettazzoni – LNI Trapani

Gran Crociera

1^ classificata: BLU ICE, armatore Silvestro Giglio – LNI Trapani

2^ classificata: DANILÙ 2, armatore Daniela Gemelli – LNI Palermo

3^ classificata: PARTHENOPE, armatore Umberto Baldinucci – LNI Trapani

Altura

1^ classificata: ELIMA, armatore Sugamiele – Cappello – LNI Trapani

2^ classificata: PURE, armatore Ascanio Calogero De Gregorio – LNI Trapani

3^ classificata: QUERIDA, armatore Ester Puzzangaro – LNI Trapani

Over All (classifica generale delle 30 barche partecipanti)

1^ classificata: ELIMA, armatore Sugamiele – Cappello – LNI Trapani

2^ classificata: ZERALDA, armatore Massimiliano Passariello – LNI Trapani

3^ classificata: PURE, armatore Ascanio Calogero De Gregorio – LNI Trapani