Levanzo, sequestrato materiale da pesca non consentito

Nell’ambito delle attività di controllo in materia di pesca marittima, nei giorni scorsi, la Capitaneria di porto di Trapani, in tre distinte operazioni, ha individuato e sequestrato 105 attrezzi da pesca non consentiti (cosiddetti “cannizzi”), posizionati tra le 08 e 20 miglia nautiche dalla costa in un’area di mare antistante l’isola di Levanzo e al largo di San Vito Lo Capo.

Che cosa sono i Cannizzi e come funzionano



I “cannizzi” sono dispositivi da pesca artigianali costituiti da un galleggiante ancorati sul

fondo tramite una cima di polipropilene legati attorno ad un peso che agisce da zavorra e sono utilizzati per creare ombreggiamento artificiale in mare, con lo scopo di attirare alcune specie ittiche che, successivamente, vengono catturate con i sistemi di rete da pesca a circuizione da parte delle unità da pesca.



Da un punto di vista normativo, rientrano nella categoria dei “Dispositivi di Aggregazione del Pesce” ossia Fish Aggregating Device (FAD), la cui disciplina è regolata a livello nazionale con decreto ministeriale – Disciplina della pesca della lampuga con FAD – e sono sistemi che possono essere utilizzati esclusivamente dal 15agosto al 31 dicembre con cime e galleggianti biodegradabili al fine di minimizzare

l’impatto sull’ambiente e soprattutto devono essere segnalati.



Gli attrezzi individuati, privi di segnalamento, invece rappresentavano un pericolo per la navigazione delle unità in transito tra le 8 e le 20 miglia nautiche dalla costa in quei tratti di mare.

Nel corso delle operazioni, il personale ha salpato dal mare più di 500 taniche in plastica rigida, oltre a reti ombreggianti e cime non biodegradabili, per un totale stimato di almeno una tonnellata di plastica, materiale non conforme alle normative nazionali ed europee.



Tutto il materiale recuperato dal mare è stato, successivamente, sottoposto a sequestro amministrativo da parte del personale della Capitaneria di porto di Trapani.

