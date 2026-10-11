Trombe d’aria tra Marsala e Petrosino, 32 feriti e famiglie evacuate: riaperte strade e ferrovie

Proseguono gli interventi di soccorso e ripristino nei territori di Marsala e Petrosino, colpiti dalle violente trombe d’aria che hanno provocato ingenti danni ad abitazioni, infrastrutture e attività produttive. Il Centro Coordinamento Soccorsi, attivato nella mattinata di ieri e presieduto dal Prefetto, continua a monitorare l’emergenza, con particolare attenzione alle condizioni sanitarie, alla sicurezza della popolazione e al ripristino dei servizi essenziali. Resta alta l’attenzione anche per l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile regionale.

32 pazienti negli ospedali, due ancora in codice rosso

Il bilancio sanitario confermato dall’Asp e dal Servizio 118 parla di 32 pazienti complessivamente giunti nei presidi ospedalieri di Marsala e Mazara del Vallo. In particolare, 25 persone sono state trasportate all’ospedale di Marsala, dove due risultano ancora in codice rosso, mentre altre sette sono state accolte nella struttura sanitaria di Mazara. È stata inoltre garantita assistenza psicologica agli studenti dell’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi di Marsala, alcuni dei quali sono rimasti in osservazione ospedaliera. Il sostegno sarà esteso anche ai cittadini colpiti dall’evento.

Riaprono la SP 84, la SS 115 e tutte le tratte ferroviarie

Sul fronte della viabilità e delle infrastrutture, gli interventi delle squadre operative hanno consentito di superare le principali criticità. Al momento non risultano situazioni di isolamento: sono state riaperte sia la strada provinciale 84 sia la strada statale 115, mentre la circolazione ferroviaria è ripresa su tutte le tratte, con il ripristino della funzionalità di tutti i passaggi a livello. Sono state inoltre rialimentate le linee elettriche interrotte. Proseguono, tuttavia, le operazioni di messa in sicurezza e rimozione di detriti, pali divelti e alberi caduti nelle aree investite dalle trombe d’aria. I gestori delle infrastrutture hanno lavorato in coordinamento con Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e Protezione civile per eliminare le situazioni di pericolo e consentire la circolazione dei mezzi di soccorso. È stato attivato anche un gruppo elettrogeno per garantire l’alimentazione del sistema di sollevamento delle acque, mentre continuano le riparazioni residue.

Evacuate sette famiglie, individuate sedi alternative per la scuola

Le amministrazioni comunali di Marsala e Petrosino stanno lavorando, insieme a Vigili del fuoco, Protezione civile, Genio civile e Forze dell’ordine, per censire i danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività produttive. Entrambi i Comuni hanno chiesto l’attivazione delle procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza. Per assistere i nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni sono state messe a disposizione strutture alberghiere del territorio: tre famiglie a Marsala e quattro a Petrosino. Sono state inoltre individuate sistemazioni alternative per garantire la prosecuzione delle attività didattiche della scuola colpita. Gli studenti e il personale scolastico potranno essere accolti in strutture di contrada Pastorella, contrada Strasatti e presso l’Istituto Santa Chiara, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Mazara del Vallo e il Libero consorzio. Un contributo importante alla ricognizione dei danni è arrivato anche dalle immagini aeree realizzate dal servizio SAR dell’Aeronautica militare, che ha sorvolato le zone colpite mettendo a disposizione dei Comuni materiale utile per la mappatura delle aree interessate.

In campo decine di operatori e mezzi di soccorso

Fin dalle prime ore dell’emergenza è stato mobilitato un importante dispositivo di soccorso, controllo del territorio e prevenzione di eventuali atti vandalici o predatori. La Polizia di Stato ha impiegato 38 operatori, mentre l’Arma dei Carabinieri è intervenuta con 32 militari, con il concorso della Guardia di Finanza e delle Polizie locali. Il sistema sanitario ha mobilitato tutte le ambulanze disponibili sul territorio, oltre a un mezzo di coordinamento. Attraverso la Protezione civile sono intervenuti quattro mezzi di soccorso dell’AMPAS, un’automedica e operatori appiedati, per un totale di cinque mezzi e 25 operatori. L’associazione Aurora ha contribuito con un’ambulanza e due operatori. L’Asp ha messo a disposizione dieci psicologi tra territorio e ospedale, oltre al personale dei pronto soccorso e dei reparti coinvolti nella gestione dei pazienti. I Vigili del fuoco hanno schierato 40 unità operative e 16 mezzi, comprese squadre aggiuntive provenienti da Agrigento e Palermo, unità cinofile e mezzi per il movimento terra. La Protezione civile ha mobilitato sette associazioni e 50 operatori. Il coordinamento tra tutte le componenti coinvolte prosegue per completare gli interventi ancora necessari, mettere in sicurezza le aree danneggiate e assistere la popolazione, mentre resta alta la vigilanza sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Il Comune di Marsala vuole censire gli immobili danneggiati

A seguito del noto evento di avverse condizioni meteorologiche si forniscono le indicazioni per la prima stima speditiva e sommaria dei danni patiti da privati e dalle attività economiche. Gli uffici comunali hanno immediatamente avviato le procedure finalizzate alla sommaria stima dei danni causati da parte della citata tromba d’aria definendo un primo censimento degli immobili danneggiati che continuerà con le squadre tecniche in questi giorni. Al fine di accelerare le procedure di rilevazione dei danni subiti dalla cittadinanza, è data facoltà agli interessati di procedere alla stima tecnica degli stessi avendo cura di repertarla con documentazione fotografica e relazione tecnica illustrativa e descrittiva che sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione. Detta stima dovrà essere trasmessa al seguente dedicato indirizzo informatico: emergenzatornado@comune.marsala.tp.it. Per ulteriori informazioni si può contattare il seguente numero dedicato: 0923993171