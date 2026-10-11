Pallamano: Erice vola in vetta, Trapani batte Conversano al cardiopalma

La pallamano trapanese si gode un fine settimana di successi. L’AC Life Style Handball Erice conquista la quarta vittoria consecutiva e consolida il primato in classifica, superando nettamente il Mezzocorona. La Handball Trapani, invece, festeggia un’altra affermazione preziosa, imponendosi sul Conversano per 30-29 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo secondo.

Erice domina Mezzocorona e resta in testa

Quarto successo consecutivo per le Arpie, che confermano il proprio momento positivo con una netta vittoria per 43-15 contro il Mezzocorona. Dopo un avvio inatteso, con le ospiti avanti 1-3, la formazione allenata da Fred Bougeant ha rapidamente preso il controllo della gara, trovando il pareggio sul 3-3 e passando in vantaggio con Alexandra Do Nascimento dai sette metri. Da quel momento, Erice ha allargato progressivamente il divario, chiudendo il primo tempo sul 21-8. Nella ripresa il copione non è cambiato: le padrone di casa hanno gestito il vantaggio, sfruttando le rotazioni e le soluzioni offensive di tutto il gruppo, fino al definitivo 43-15. Tra le note positive anche il rientro di Bevelyn Eghianruwa, alla seconda presenza dopo il lungo infortunio, e la prova di Chana Masson tra i pali. La vittoria permette alle Arpie di mantenere la vetta, ma il prossimo impegno sarà di tutt’altro livello: sabato prossimo è in programma la trasferta a Salerno, contro la squadra affrontata nell’ultima finale scudetto. “Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nel secondo tempo, in cui abbiamo parlato di più fra di noi e ci siamo aiutate”, ha commentato Alexandra Do Nascimento. “La prossima sarà una settimana importante, in cui prepareremo la sfida di Salerno. Siamo chiamate a migliorare, sia in attacco che in difesa”.

Handball Trapani, vittoria al cardiopalma contro Conversano

Molto più sofferta l’affermazione della Handball Trapani, che supera Conversano per 30-29 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Per le granata, neopromosse nella massima serie, si tratta di un successo pesante, che conferma la crescita della squadra dopo la vittoria conquistata a Padova. L’avvio è favorevole alle pugliesi, capaci di portarsi sul 2-5, ma Trapani reagisce grazie alle reti di Melissa Rocha e Carmen Stellato, trovando progressivamente il ritmo. Nel finale del primo tempo le padrone di casa crescono in difesa e in attacco, andando al riposo avanti 17-16. Nella ripresa le granata provano ad allungare, raggiungendo il 21-17 al 39’, ma Conversano non molla e rimane sempre in partita. Decisivi gli interventi del portiere Maira De Marinis, mentre Francesca Di Prisco e Tania Marino contribuiscono a respingere i tentativi di rimonta avversari.

Finale al cardiopalma

Il finale è da brividi: sul 29-28, Conversano resta aggrappato alla partita e costringe Trapani a giocarsi tutto negli ultimi secondi. Dopo il 30-29, le granata perdono un possesso prezioso, concedendo alle ospiti un’ultima opportunità a trenta secondi dalla sirena. La difesa, però, resiste e consegna alla squadra di Lucas Alvarez Vitale una vittoria sofferta e fondamentale. “Sono stati sessanta minuti tirati, difficili, in cui il nostro portiere Maira De Marinis ci ha dato una grande mano a reggere nei momenti più complicati”, ha dichiarato Tania Marino. “Sull’ultimo possesso loro, con trenta secondi da giocare, mi sono detta che non avrebbero dovuto far gol. Dovevamo impedirglielo in ogni modo. È andata bene e siamo felici: è un’altra vittoria importantissima per la classifica e per il nostro morale”. Due successi diversi, dunque, ma ugualmente importanti per il movimento della pallamano trapanese: Erice continua la sua corsa in vetta, mentre Trapani dimostra carattere e solidità in una partita decisa soltanto all’ultimo respiro.