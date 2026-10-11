Marsala: urla contro i ladri, abitanti in strada seguono gli arresti

Ancora ladri a Marsala. Dopo i fatti accaduti a Strasatti, oggi sul tardo pomeriggio, quella che sembrava una coppia di ladri, alloggiata in un b e b, si è rilevato essere un gruppo che ha messo a segno una serie di furti e tentati furti tra negozi e abitazioni, tanto da finire in manette. Pare che la banda sia stata bloccata da cittadini dentro una casa che poi hanno chiamato polizia e carabinieri. In strada si è creato un capannello di persone. Da quello che sappiamo, la banda di ladri hanno preso di mira un’attività commerciale della via Salemi e alcune private abitazioni. L’arresto è avvenuto proprio di fronte il b e b.