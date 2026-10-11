Al via la campagna vaccinale antinfluenzale dell’ASP di Trapani

La campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2026/2027 dell’ASP Trapani avrà inizio lunedì prossimo, 12 ottobre 2026, e terminerà il 28 febbraio 2027. L’Unità operativa complessa Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva del Dipartimento di Prevenzione garantirà in via prioritaria la vaccinazione antinfluenzale ai soggetti over 60 e a tutti i soggetti con patologie, con una offerta attiva e gratuita agli aventi diritto per le vaccinazioni. La vaccinazione antinfluenzale stagionale infatti è raccomandata in particolare: bambini dai 2 anni, adolescenti e ragazzi che frequentano scuole e università, adulti over 60, donne in gravidanza e nel periodo post partum, tutti i soggetti a rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, persone addette ai servizi pubblici di primario interesse collettivo come personale sanitario e forze di polizia, addetti all’attività di allevamento animale.

Sono coinvolti nella vaccinazione tutti gli ambulatori vaccinali distrettuali dell’ASP, i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta. Appositi punti vaccinali saranno predisposti anche nei presidi ospedalieri della provincia di Trapani. Per i bambini, a partire dai due anni, e adolescenti è utilizzato principalmente un vaccino attenuato, e somministrato come spray nelle narici. Nella stagione influenzale 2026-2027 è da ritenersi probabile una co-circolazione di altri microrganismi a trasmissione respiratoria; pertanto, si rende necessario rafforzare l’offerta vaccinale stagionale per quelle prevenibili da vaccino (Pneumococco, Virus Respiratorio Sinciziale, Sars-Cov2,). La giornata regionale “Influ Day” è prevista per il prossimo 14 novembre 2026, con apertura straordinaria per l’offerta vaccinale.