Mazara, il Mediterranean Congress Ma.R.E. guarda al 2027, confronto sulla sanità￼￼￼

Si conclude con un bilancio estremamente positivo la seconda edizione del Mediterranean Congress Ma.R.E., svoltasi il 9 e 10 ottobre presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo, con una significativa partecipazione di professionisti sanitari, esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore socio-assistenziale. Due giornate di alto profilo scientifico e istituzionale, dedicate alla gestione domiciliare delle malattie complesse e della malattia oncologica avanzata, con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra sanità pubblica e privata, ospedale e territorio, mettendo al centro il paziente e i suoi bisogni.

Un sentito ringraziamento va agli ospiti istituzionali che hanno dato prestigio all’iniziativa, tra cui l’On. Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’On. Stefano Pellegrino, il Commissario straordinario dell’ASP di Trapani Sabrina Pulvirenti, l’On. Giorgio Trizzino e il Direttore generale dell’ASP di Palermo, prof. Alberto Firenze. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i relatori che, con le proprie competenze ed esperienze, hanno contribuito alla qualità scientifica del congresso, nonché al presidente Pietro Fazio, al presidente onorario Gaspare Lipari, al responsabile scientifico Nicola Falco e a tutto il comitato organizzativo, per il lavoro, la dedizione e la visione condivisa che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

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«Il Mediterranean Congress nasce dalla convinzione che la sanità abbia bisogno di confronto, collaborazione e nuove prospettive. La grande partecipazione e l’alto livello degli interventi confermano quanto sia importante creare occasioni di incontro tra istituzioni, professionisti e realtà sanitarie del territorio. Mazara del Vallo merita di essere protagonista di questo dialogo e di diventare un punto di riferimento per il confronto scientifico nel Mediterraneo», dichiara il Dott. Gianluca Spanò, ideatore e fondatore del Mediterranean Congress e direttore generale del congresso. La manifestazione si conferma un’occasione concreta per valorizzare il territorio, favorire la crescita professionale e costruire nuove sinergie nell’interesse dei cittadini e del sistema sanitario. Il percorso del Mediterranean Congress, tuttavia, non si ferma qui: il prossimo appuntamento è fissato per ottobre 2027, con l’ambizione di consolidare ulteriormente il ruolo della manifestazione e ampliare il confronto sui temi più importanti della sanità contemporanea.