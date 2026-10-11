Il coccodrillo come fa?



Elisa Isoardi non lo sa… che come si suol dire in gergo ha pestato una merda. A cominciare dalla mancanza enorme di Tinto Brass (non ho visto bene, ma mi pare non ci sia e la trovo una mancanza di rispetto livello Kill Bill). Ho immaginato questo giochino da veri boy scout (che centrano non lo so, ma w gli scout, ciao Claudio, Baccini docet) con i nostri amati politici che stanno li da un milione di vite.

Poi mi è sembrato brutto e allora niente. Però vi immaginate a scrivere “postumi” di? Conta l’età? O la militanza? Rido e di gusto, ma con garbo…Capre… ci stava, e con i migliori auspici. Spegniamo la tv mi son detto… ma se la foto è da Instagram? Spegniamo i social… ma ci sono svariati account anonimi che dicono di avermi visto e mi vogliono conoscere. Il problema è che io sono già morto. Non ne ho l’assoluta certezza perché qualche volta ancora, mi capita di sentirmi vivo.

Irriducibile.. e l’ho scritta con la voce di Mattioli, messo in lista… a Massimo Boldi… ma l’episodio cult rimane la Sabrina nazionale… no Sabrina non sei tu…. Anche se la Bella vita rimane un colpo al cuore, dove anche Massimo Ghini aveva un senso. Da qui ai cine panettoni è un attimo. Fuggente è questo tempo, questo vento, speriamo, che ci ha travolto ma è veramente un attimo , pensateci bene… oggi ci sei, domani chissà.. un punto interrogativo enorme, che quando ci penso impazzisco e dico… io spero solo di non morire a “parolaccia” che avete capito Ma soprattutto, Elisa, per quanto tu mi piaccia, come donna, conduttrice, ex concorrente dell’isola dei famosi, non vorrei mai finire nella tua lista, ma“non è vero”… “Il pranzo è servito”.

[ Marco Messineo ]