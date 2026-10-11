Petrosino, l’Associazione Nazionale Carabinieri festeggia 52 anni

L’Associazione Nazionale Carabinieri “Pietro Morici” di Petrosino ha festeggiato domenica 4 ottobre il 52° anniversario della sua costituzione con una giornata di celebrazioni articolata in tre momenti, tra commemorazione dei caduti, riconoscimenti istituzionali e ringraziamenti ai soci. L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa, alla presenza delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni territoriali.

La commemorazione dei caduti e la benedizione della bandiera

Il primo momento si è svolto presso il cimitero comunale di Petrosino, dove si sono tenuti il cerimoniale dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti, alla presenza delle autorità. La seconda parte della giornata si è svolta nella chiesa “Maria Santissima delle Grazie”, con la celebrazione della Santa Messa officiata da don Carmelo Caccamo e la successiva benedizione della bandiera dell’associazione. Nel corso della cerimonia, il presidente dell’A.N.C. di Petrosino, il brigadiere capo Sebastiano Buffa, ha voluto rendere omaggio ai presidenti che lo hanno preceduto alla guida dell’associazione, ringraziandoli per il contributo offerto nel corso degli anni. Un riconoscimento alla memoria è stato conferito al primo presidente, il brigadiere Salvatore Pellegrino, in carica dalla fondazione, nel 1974, fino al 1998. A guidare successivamente l’associazione sono stati il vice brigadiere Vincenzo Mascioletti, dal 1998 al 2013; l’appuntato scelto U.P.G. Vincenzo Licari, dal 2013 al 2023; e il luogotenente C.S. Maurizio Di Gifico, dall’ottobre 2023 al maggio 2026.

I riconoscimenti alle autorità e ai rappresentanti dell’associazione

Nel corso dell’incontro sono stati ringraziati e omaggiati anche il coordinatore provinciale dell’A.N.C., Stefano Crociata, il tenente colonnello del Reparto territoriale dei Carabinieri di Marsala, Marco Prosperi, il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Petrosino, Pietro Fiorentino. Un ringraziamento è stato rivolto anche a tutte le associazioni territoriali dell’A.N.C. presenti. Il terzo e ultimo momento celebrativo si è svolto inizialmente presso il centro polivalente comunale di Petrosino e successivamente nella sala ricevimenti “Minoa”. In questa occasione, il presidente Sebastiano Buffa ha voluto omaggiare i soci e tutti i componenti del comitato direttivo, sottolineando il valore del loro impegno per la vita dell’associazione. L’intera giornata è stata presentata da Vincenzo Coppola e ha visto una partecipazione significativa, confermando il legame dell’A.N.C. con il territorio e con la comunità petrosilena.

L’associazione intitolata al carabiniere Pietro Morici

Fondata nel 1974, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Petrosino è intitolata al carabiniere Pietro Morici, insignito della Medaglia d’oro al valor civile alla memoria. Morici prestava servizio in una compagnia dei Carabinieri operante in una zona caratterizzata da un elevato indice di criminalità organizzata. Pur consapevole dei rischi, svolgeva con tenacia il proprio lavoro per contrastare le organizzazioni mafiose, dimostrando un alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. Fu barbaramente ucciso in un agguato, sacrificando la propria giovane vita in difesa dello Stato e delle istituzioni. La sua memoria continua a rappresentare un riferimento per l’associazione, che da oltre mezzo secolo porta avanti i valori di legalità, servizio e vicinanza alla comunità.