Calcio, delle trapanesi perde solo la squadra di Antonini

Domenica di gioie per le squadre trapanesi tranne che per i granata. In serie D i granata perdono sul manto erboso di Sambiase per 1 a 0 ed è in fondo alla classifica a 1 punto. Lo stesso risultato che il Marsala aveva messo a segno lo scorso febbraio al Partinicaudace questa volta lo realizza in trasferta: gli azzurri hanno ‘punito’ l’avversario alla quinta giornata di Eccellenza ancora per due reti a zero. Dopo un primo tempo finito 0 a 0, il Marsala di Mister Giannusa è salito in cattedra nella seconda frazione di gioco con le reti di Greco e Guadalupo su passaggio in entrambi i casi di Ficarrotta. Con questa vittoria il Marsala va a 12 punti assieme all’Akragas, con 4 partite vinte e una persa. Questi gli altri risultati delle trapanesi: il Castellammare vince in casa contro l’Unitas Sciacca per 1 a 0 (rete di Bah), mentre il San Vito Lo Capo ha chiuso la gara sul 4 a 1 con Parmonval (Calagna, doppietta di Badji, Oddo) e l’Alcamo ha rimediato un pareggio sul campo del Kamarat per 1 a 1 (rete di Anane).