Tornado a Marsala, Schifani alla scuola di Terrenove: “Il governo regionale farà la propria parte”

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è arrivato stamattina a Marsala per visionare i danni del tornado che nella giornata di ieri ha devastato il plesso di Terrenove della scuola “Alcide De Gasperi”.

Accolto dalla sindaca Andreana Patti, il presidente Schifani ha detto di aver voluto rendersi conto di persona della situazione, dopo che nella giornata di ieri il governo regionale era comunque giunto sul posto con gli assessori Aricò e Turano.

“Per fortuna non ci sono state vittime”, ha affermato il presidente dell’esecutivo siciliano, sottolineando di aver voluto manifestare la propria vicinanza alla popolazione colpita. “E’ stato un evento straordinario e imprevedibile”, ha poi proseguito Schifani, evidenziando la necessità di cambiare approccio nella politiche di prevenzione, tenuto conto che il cambiamento climatico in atto espone con maggiore frequenza il territorio a eventi estremi. In quest’ottica il presidente ha fatto riferimento a un piano di lunga gittata che dovrà trovare strumenti adeguati per difendere le coste antropizzata, le città che si affacciano sul mare.

“Un fatto è certo, il governo regionale c’è. Stiamo facendo la conta dei danni, faremo la nostra parte e interverremo attraverso la Protezione Civile e l’amministrazione comunale”, ha aggiunto il presidente, preannunciando un encomio particolare per l’insegnante che ha portato in salvo la scolaresca. “La inviteremo in Assemblea, a Palazzo d’Orleans, lo merita”.