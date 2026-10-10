“La musica, ponte fra i popoli” domenica 11 ottobre al Museo Lilibeo￼

Domenica 11 ottobre, alle ore 17, nella sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ del Museo Lilibeo, in occasione della XXIII Giornata nazionale e internazionale degli Amici dei Musei, indetta dalla Fidam, avrà luogo un concerto della Libera Orchestra Popolare di Marsala. L’iniziativa, dal titolo “La musica, ponte fra i popoli” è promossa dall’Associazione Amici del Parco in collaborazione con il Parco archeologico di Lilibeo e l’Associazione ‘Finestre sul mondo’ in riferimento al tema nazionale “Ponti”, intesi non solo come opere ingegneristiche e architettoniche ma come intermediari culturali tra il museo e il territorio, tra il territorio e i suoi abitanti. In questa ottica la musica rappresenta un ponte formidabile e la Libera Orchestra popolare – nata nel 2018 nel quartiere popolare di Sappusi dall’impegno delle Associazioni Libera, Amici del Terzo Mondo e Arché Onlus – mosaico di persone diverse, diventa essa stessa ponte e strumento di integrazione, inclusione e convivenza pacifica.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.