A29, camion in fiamme sul viadotto: traffico bloccato verso Trapani

Un mezzo pesante è andato in fiamme questa mattina sull’autostrada A29, lungo la direttrice Alcamo-Trapani, provocando il blocco della circolazione e disagi per gli automobilisti. L’incendio si è verificato sul viadotto Caldo, poco prima dell’ingresso della galleria Segesta. Per cause ancora da accertare, il veicolo è stato improvvisamente interessato dalle fiamme mentre percorreva l’arteria autostradale. Il rogo ha determinato l’interruzione del traffico nel tratto interessato, con possibili ripercussioni sulla viabilità per chi viaggia in direzione Trapani. Al momento non sono disponibili informazioni sulle condizioni del conducente né sulle cause che hanno provocato l’incendio. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.