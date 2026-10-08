Piogge in tutta la Sicilia e temperature in calo: torna l’allerta gialla

Le alte temperature degli ultimi giorni stanno per lasciare spazio alla prima perturbazione autunnale anche in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino per l’allerta gialla in tutta l’isola a causa delle piogge che si prevedono per la giornata di venerdì 9 ottobre.
Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone occidentali, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su restanti zone, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati.
In netta diminuzione le temperature, che dovrebbero avvicinarsi alle medie stagionali.