Con la droga in casa ai domiciliari, 31enne di Pantelleria finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un isolano sorpreso a detenere panetti di hashish in casa. I militari dell’Arma, giunti a casa del soggetto per un controllo della presenza dell’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, hanno notato un atteggiamento molto nervoso e guardingo del soggetto che li ha insospettiti al punto da eseguire una perquisizione domiciliare. Al termine dell’attività i dubbi dei Carabinieri sono risultati fondati in quanto, ben occultati all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti 7 panetti da 100 gr. cadauno di hashish per un totale di 700 gr. La droga veniva prontamente posta sotto sequestro mentre per l’uomo, a seguito dell’esito dell’udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia di una sentenza passata in giudicato.