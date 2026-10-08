Dimissioni rinviate per Schifani, ma Mulè è pronto per la presidenza

Proprio mentre si sta riunendo la Giunta regionale – nella quale tutti avrebbero pronosticato le eventuali dimissioni del Governatore Renato Schifani e dove invece è previsto un chiarimento con il ministro Tajani – arriva la conferma della disponibilità a candidarsi a Presidente della Regione Sicilia, del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. “Se il partito di Forza Italia e la coalizione me lo chiedono, io sono pronto” dichiara. A quanti gli chiedono delle possibili dimissioni di Schifani, il nisseno Mulè ha replicato con una tipica battuta relativa alle sue origini: “Se la patria chiama, eccomi!”.