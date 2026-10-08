Oro per la Diavoli Rossi Marsala nella prima prova del Campionato Regionale Allieve Gold 

Un debutto da incorniciare per la Polisportiva Diavoli Rossi, che, sabato 3 ottobre, nella prima prova del Campionato Regionale Allieve Gold a squadre di Rosolini (SR) conquista una splendida e meritatissima medaglia d’oro. Una prestazione di grande carattere, determinazione e qualità ha permesso alle giovani atlete della società di salire sul gradino più alto del podio, regalando una grande soddisfazione a tecnici, famiglie e sostenitori. Fin dai primi attrezzi, la squadra composta da Giorgia Di Miceli (Categoria A 4), Sofia Bonfardino (categoria A 4), Giada Pipitone (categoria A 3), Clara Morsello (Categoria A2) ed Angelica Bonomo (categoria A 1), ha mostrato concentrazione, grinta e spirito di gruppo, affrontando la competizione con sicurezza e mettendo in pedana il frutto del lavoro svolto quotidianamente in palestra. Ogni esercizio, ogni elemento e ogni difficoltà sono stati gestiti con impegno e consapevolezza, contribuendo a costruire una prestazione complessiva che ha convinto la giuria e portato le giovani ginnaste marsalesi alla conquista del titolo di giornata.

L’oro ottenuto rappresenta un importante riconoscimento non solo per le ginnaste, protagoniste di una prova eccellente, ma anche per tutto lo staff tecnico della Polisportiva Diavoli Rossi, che con passione e dedizione accompagna quotidianamente la crescita sportiva e personale delle proprie atlete. “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato – commenta lo staff della società -. Le bambine hanno dimostrato di essere una vera squadra, sostenendosi a vicenda e affrontando la gara con grande determinazione. Questa medaglia è il risultato del loro impegno, del lavoro quotidiano e della passione che mettono in palestra. È un bellissimo punto di partenza per il prosieguo del campionato“.

Eccezionale anche la giornata di domenica per le atlete lilybetane, allenate dai professori Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, impegnate nella prima delle due prove regionali individuali del settore Silver Eccellenza. Ben 9 le atlete scese in pedana, confermando ancora una volta la squadra lilibetana come quella con il maggior numero di partecipanti dell’intera regione e dimostrando preparazione e precisione a tal punto da conquistare un podio in ogni categoria e livello di gara. Nel livello Avanzato, quello cioè più difficile da affrontare con richieste tecniche elevate, 3 le ginnaste partecipanti e 3 le medaglie d’oro conquistate dalla Polisportiva, grazie anche agli spettacolari salti al volteggio presentati dalle ginnaste: per la categoria Junior 1 vince l’oro Quyet Cerami, per la categoria Junior 2 lo conquista Martina Amodeo e per la categoria Senior 1 a salire sul gradino più alto del podio è Miriam Venezia.

Nel livello Base, per la categoria Junior 1 sbaragliano le avversarie e giungono al primo e al secondo posto in classifica rispettivamente Adele Bertolino e Rossella Santoro; per la categoria Senior 1 conquista una bella medaglia di bronzo la veterana Giorgia Giorlando ad un mese dal suo rientro in palestra e giunge quarta, con una prestazione di tutto rispetto, Matilde Gullo; per la categoria Senior 2 sale sul terzo gradino del podio Erica Lamia e giunge quinta la compagna di squadra Giada Maltese. L’obiettivo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: la seconda prova regionale e, soprattutto, i Campionati Nazionali di Dicembre.