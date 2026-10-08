Per il Leoni Team la prima partecipazione alla Coppa Sicilia XCO 2026 si è chiusa con il 15° posto nella classifica societaria, su 65 formazioni partecipanti, grazie ai 569 punti conquistati. Un bilancio impreziosito da due titoli regionali. Francesco Martinico ha infatti vinto la categoria Élite Sport con 126 punti, laureandosi campione regionale. Nella stessa categoria Vincenzo Di Bernardo ha chiuso quarto con 100 punti, Alessio Tumminello quinto con 94, Michele Morsello 12° con 30 e Calogero Giacalone 15° con 23 punti. Il secondo titolo regionale è arrivato con Angelo Rallo, primo nella Master 2 con 123 punti. Nella Master 4 Sebastiano Tranchida ha ottenuto l’ottavo posto con 52 punti, mentre nella Master 3 Ezio Tumminelli ha chiuso 17° con 21 punti. Alla competizione ha partecipato anche Giovanni Genna. Nell’ultima domenica di gare, alla XCO M. Pellegrino Palermo, Martinico ha inoltre conquistato il terzo posto nella Élite Sport, completando i quattro giri in 1:09:08,682. Quinto posto nella Master 2 per Rallo, con il tempo di 1:09:33,072. Il Leoni Team è stato inoltre presente al Trofeo Issaria, organizzato dall’ASD Finestrelle Bikers, e al raduno dei Ciumara Bikers.

Sul fronte strada, invece, è la Il ciclismo marsalese sempre più in alto in attesa… del Trofeo dell’Uva a prepararsi all’appuntamento conclusivo della Coppa Sicilia. L’11 ottobre Marsala ospiterà il Trofeo dell’Uva, gara che chiuderà la competizione regionale. Il percorso prevede il passaggio sul Muro della Zizza e l’arrivo sullo strappo della Mola, con categorie agonistiche e amatoriali al via. Per la squadra dei fratelli Stella arrivano intanto due importanti risultati nella classifica amatoriale. Ninni Stella ha conquistato matematicamente la vittoria della Coppa Sicilia dopo le otto prove disputate, mentre Nicola Eramo ha chiuso al secondo posto. La Star Cycling Lab occupa così il quarto posto nella classifica a squadre. Il team guarda già alla prossima stagione con gli innesti di Gabriele Russo, Roberto Prinzivalli, Sergio Bongiorno e Maurizio Rallo e i rientri di Giuseppe Milazzo e Francesco Genna. Il direttivo è inoltre al lavoro sulla programmazione agonistica del 2027.