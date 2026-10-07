Incendio a Custonaci nella notte, “Chiediamo presidio stabile dei Vigili del Fuoco”

Momenti di apprensione ieri sera a Custonaci, dove intorno alle 22 un incendio ha interessato il territorio, alimentato dal forte vento che ha reso più complesse le operazioni di spegnimento. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero state notate in più punti in un arco di tempo molto ristretto. Un elemento che dovrà essere verificato dagli organi competenti per accertare l’origine del rogo ed eventuali responsabilità. Il vento ha favorito la rapida propagazione dell’incendio, rendendo particolarmente impegnativo l’intervento delle squadre. A fronteggiare l’emergenza sono stati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e numerosi volontari, che grazie al tempestivo coordinamento sono riusciti a domare le fiamme evitando ulteriori conseguenze.

“Un presidio stabile è fondamentale”

A intervenire sull’accaduto è Vincenzo Fici, coordinatore provinciale di “Cambiamo volto al territorio”, che sottolinea l’importanza di poter contare su una presenza stabile di Vigili del Fuoco e Protezione Civile a Custonaci. “La presenza di uomini e mezzi già sul posto rappresenta una risorsa fondamentale”, afferma, evidenziando come, in situazioni caratterizzate da vento forte e dalla rapida propagazione delle fiamme, la tempestività possa fare la differenza.

Da chiarire l’origine del rogo

Resta da accertare la causa dell’incendio. L’eventuale presenza di più punti di innesco, se confermata dagli accertamenti, potrebbe portare a valutare anche l’ipotesi di un gesto volontario. Saranno comunque le autorità competenti a stabilire l’origine delle fiamme. Fici ha infine espresso un ringraziamento a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari per il lavoro svolto durante l’emergenza, ribadendo l’importanza del loro presidio per la sicurezza della comunità e del territorio.