Un po’ di Trapani e Marsala nel film su Biagio Conte che arriva su Rai1

C’è anche un po’ di Trapani e di Marsala nel film dedicato alla vita di Biagio Conte che domenica 11 ottobre arriverà in prima serata su Rai1. “Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte”, diretto da Costanza Quatriglio e interpretato da Alessio Vassallo, racconta la vita del missionario laico palermitano che scelse di abbandonare una vita agiata per dedicarsi agli ultimi. E nella realizzazione del progetto c’è anche il contributo del giornalista e scrittore trapanese Giacomo Pilati.

Il contributo di Giacomo Pilati

Pilati ha partecipato alla consulenza del film e alla collaborazione alla sceneggiatura, insieme a Giacomo Mirto e Davide Rondoni. Un coinvolgimento particolarmente significativo per lo scrittore trapanese, che già aveva raccontato la figura di Biagio Conte nel libro “La città dei poveri. La mia vita per gli ultimi”, scritto insieme allo stesso Conte. “Un sogno che si è realizzato”, ha raccontato Pilati, ricordando il lavoro svolto per portare sullo schermo la storia di un ragazzo palermitano che decise di lasciare tutto per dedicare la propria vita a chi non aveva nulla.

Giacomo Pilati Claudia Gusmano

La storia di Fratel Biagio

Il film, della durata di circa 100 minuti, ripercorre le tappe fondamentali della vita di Biagio Conte. Si parte dalla Palermo degli anni Novanta, quando il giovane, cresciuto in una famiglia benestante, decide di abbandonare la propria vita e intraprendere un cammino verso Assisi. È proprio il viaggio verso la città di San Francesco a rappresentare una svolta. Tornato a Palermo, Biagio sceglie di vivere accanto ai senzatetto della stazione centrale, condividendone la quotidianità e le difficoltà. Da questa esperienza nasce progressivamente la Missione di Speranza e Carità, realtà che ancora oggi porta avanti la sua opera dopo la morte di Biagio Conte, avvenuta nel 2023.

Un film profondamente siciliano

Palermo è al centro del racconto e non fa soltanto da sfondo alla vicenda. La città, con i suoi quartieri, le strade, la stazione e i luoghi della vita di Biagio Conte, diventa parte integrante della narrazione. La pellicola racconta la scelta radicale di un uomo che decise di non limitarsi ad aiutare gli ultimi, ma di condividere con loro la propria esistenza. Una storia siciliana che attraverso il cinema arriva ora al grande pubblico nazionale.

Il cast

A interpretare Biagio Conte è Alessio Vassallo. Nel cast anche Donatella Finocchiaro, Giuseppe Spata, Alessandra Fazzino, Enrico Roccaforte, Gaetano Aronica, Antonio Catania e l’attrice marsalese Claudia Gusmano che torna sul piccolo schermo. La produzione è di Gloria Giorgianni per Anele, in collaborazione con Rai Fiction, mentre la regia è di Costanza Quatriglio. L’appuntamento è per domenica 11 ottobre su Rai1. Per il territorio trapanese sarà anche l’occasione per ritrovare, all’interno di una produzione destinata alla prima serata televisiva nazionale, la firma e il contributo di Giacomo Pilati, scrittore e giornalista legato a Trapani e Marsala.