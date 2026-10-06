San Vito: catturavano uccelli con reti, deferiti due uomini per furto venatorio

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo CITES -Distaccamento di Trapani, hanno deferito in stato di libertà due uomini per furto venatorio.

I Militari dell’Arma nel corso di un servizio mirato antibracconaggio effettuato a San Vito Lo Capo, hanno sorpreso due uomini che con un elaborato sistema di reti trappola e l’utilizzo di due cardellini come richiamo per esemplari della stessa specie, erano intenti alla cattura di quella specie protetta.

I due uomini all’arrivo dei Carabinieri avevano già catturato decine di esemplari di cardellino “Carduelis caurdelis” questa specie è a rischio di estinzione ed è quindi tutelata da un programma di protezione sancito dalla Convenzione di Berna del 1979 come specie di fauna selvatica rigorosamente protetta.

I Militari del CITES, accertato lo stato di buona salute dei volatili, liberavano i cardellini restituendoli alla natura, l’attrezzatura utilizzata per la cattura veniva posta sotto sequestro e i due uomini venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto venatorio.