Favignana torna sul grande schermo: si gira il film con Woody Harrelson

Favignana torna a essere un set cinematografico internazionale. Dal 26 al 31 ottobre sull’isola si svolgeranno le riprese di “Summer of Roses”, nuovo film indipendente americano diretto dal regista Rick Alverson e prodotto in Italia da Dugong Films. A confermare il progetto sono stati gli stessi membri della troupe presenti a Favignana, dove nei giorni scorsi si sono svolti i casting per le comparse. La produzione ha inoltre già richiesto la logistica necessaria per ospitare sull’isola troupe e attori. Protagonista del film sarà Woody Harrelson, attore statunitense candidato all’Oscar, che interpreterà Thomas, un benestante americano espatriato in Sicilia e girovago per scelta.

Le riprese interesseranno anche Palermo, dove la produzione si appresta a iniziare i primi ciak. Il film riporta quindi la Sicilia occidentale al centro dell’attenzione di una produzione cinematografica internazionale. Per Favignana si tratta di un’ulteriore conferma della vocazione dell’arcipelago come location cinematografica. Negli ultimi anni le Egadi sono state scelte per importanti produzioni, come “The Odissey”, contribuendo a rafforzare il fenomeno del cineturismo e la visibilità dell’isola anche fuori dalla stagione estiva.