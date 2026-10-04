Renzi lancia la candidatura di Pietro Bartolo alla presidenza della Regione

Dal palco della Leopolda, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha lanciato la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana di Pietro Bartolo.

Introducendo l’intervento dell’ex deputato europeo alla Leopolda, dove è in corso la kermesse annuale dei suoi sostenitori, l’ex presidente del Consiglio definisce Bartolo “un punto di riferimento per tanti di noi”. “Ha combattuto nei momenti più difficili la battaglia contro l’inciviltà dall’avamposto di Lampedusa, ha portato la sua esperienza in Europa, e lo sosterremo molto, molto, molto volentieri come candidato alla presidenza della Regione siciliana”.

Medico, in prima linea nell’accoglienza ai migranti in arrivo a Lampedusa, Bartolo è stato sindaco della maggiore delle Pelagie e parlamentare europeo con il Partito Democratico. Un anno fa ha lasciato il Pd, aderendo a Casa Riformista, nuovo contenitore politico lanciato da Matteo Renzi.

Nel campo progressista il nome di Pietro Bartolo si aggiunge a quello di altri potenziali candidati, come Ismaele La Vardera (Controcorrente) e Nuccio Di Paola (M5S), mentre il Pd ha annunciato nei giorni scorsi che a breve indicherà un proprio nome. E’ verosimile, a questo punto, che anche in Sicilia, così come per le elezioni politiche, si procederà a consultazioni primarie che consentiranno di individuare il candidato della coalizione che sfiderà l’uscente Schifani.