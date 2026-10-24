Trapani, la comunità di San Francesco si sposta al Collegio per le messe domenicali

La comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi di Trapani dovrà affrontare un ulteriore cambiamento temporaneo per le celebrazioni religiose. A causa di alcune problematicità sopraggiunte nella Chiesa dell’Addolorata, che in questi mesi ospita i fedeli della parrocchia mentre sono in corso i lavori di restauro della loro chiesa, il parroco don Antonio Caruso, d’intesa con il vicario generale don Alberto Genovese, ha disposto una nuova organizzazione delle Messe. Le celebrazioni domenicali si svolgeranno nella vicina Chiesa del Collegio, con due appuntamenti fissati alle ore 9 e alle ore 10.30. Per le celebrazioni quotidiane dei giorni feriali, invece, la comunità di San Francesco si unirà a quella della Cattedrale di San Lorenzo, condividendo così gli spazi e i momenti di preghiera. Il disagio sarà comunque temporaneo. In occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, i fedeli potranno infatti tornare nella loro chiesa, con la riapertura della Chiesa di San Francesco d’Assisi, attualmente interessata dagli interventi di restauro. Una data attesa dalla comunità parrocchiale, che potrà così ritrovare la propria sede di culto dopo mesi di spostamenti e adattamenti legati ai lavori.