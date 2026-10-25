Tonnarella, d’inverno doppio senso in 15 strade: aiutare i residenti quando il litorale è impraticabile

Oltre 50mila passeggeri in una stagione e una nuova modifica alla viabilità per affrontare i mesi invernali. Il Comune di Mazara del Vallo traccia un bilancio positivo del trasporto pubblico sperimentale a Tonnarella e, contestualmente, introduce una misura destinata a facilitare gli spostamenti dei residenti quando piogge intense e mareggiate rendono più difficoltosa la circolazione sul lungomare Fata Morgana.

Doppio senso in 15 strade fino al 24 aprile

La novità riguarda il doppio senso di circolazione in diverse strade attualmente a senso unico, previsto dal 20 ottobre al 24 aprile di ogni anno. La misura, introdotta con l’ordinanza n. 289 del 13 ottobre, punta a garantire un collegamento più agevole verso via Bessarione, evitando ai residenti percorsi più lunghi o manovre irregolari quando il lungomare diventa difficilmente percorribile. A spiegare le ragioni del provvedimento è l’assessore comunale Gasparino Giacalone: “A loro dobbiamo garantire un collegamento verso via Bessarione, senza obbligarli a giri inutili o metterli nella condizione di imboccare una strada contromano”. Il doppio senso interesserà via Accardi, via Filippo Basile all’altezza della Sirenetta, via del Portalettere, via Maratea, viale Alassio, via della Conchiglia, via Tirreno, via Ionio, via Costa Brava, via Sanremo, via Linate, via Malpensa, via Ischia, via Isola d’Elba e via Galatea. La misura sarà estesa anche alle strade trasversali tra via Fani e via del Mare, dove le caratteristiche delle carreggiate lo consentiranno. Nei tratti più stretti sarà previsto il transito alternato, con priorità verso via Bessarione, mentre la sosta sarà consentita su un solo lato, secondo quanto indicato dalla segnaletica. L’ordinanza diventerà operativa dopo l’adeguamento dei cartelli e le conseguenti verifiche di sicurezza. Dal 25 aprile torneranno i precedenti sensi unici. Una sperimentazione che potrà comunque essere corretta in base alle criticità eventualmente riscontrate.

Tonnarella, oltre 50mila passeggeri in estate

Sul fronte dei trasporti, il bilancio della stagione estiva appena conclusa è invece legato ai numeri del servizio avviato a metà giugno e terminato a settembre. Secondo la relazione consuntiva di Autoservizi Siberiana, sono stati oltre 50mila i passeggeri che hanno utilizzato il trasporto pubblico locale, un dato che l’amministrazione considera significativo anche alla luce dei riscontri positivi ricevuti da cittadini, turisti e visitatori. Il servizio è stato svolto con tre minibus elettrici comunali da 14 posti, impiegati nei collegamenti tra l’area di via Impastato, il porto nuovo e il lungomare Fata Morgana. Nei mesi di luglio e agosto e durante i fine settimana sono stati aggiunti autobus da 35 posti per rispondere alla maggiore domanda.

Meno ingorghi, ma restano le criticità

Secondo Giacalone, la combinazione tra il parcheggio di via Impastato e la corsia preferenziale per i bus ha contribuito a ridurre gli ingorghi sul lungomare, favorendo anche gli spostamenti a piedi verso il capolinea e il collegamento tra i diversi stabilimenti balneari. La relazione ha tuttavia evidenziato alcune criticità, soprattutto per l’autonomia e la resa delle batterie dei mezzi elettrici, oltre alla necessità di calibrare meglio la flotta integrativa. Da valutare anche le possibilità di aumentare l’utilizzo del servizio nei collegamenti tra Costiera, Quarara, via Impastato e piazzale Quinci. “Sono criticità – conclude l’assessore Giacalone – che cercheremo di analizzare meglio per trovare soluzioni che ottimizzino il servizio”.