Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 addio all’ora legale, si ritorna all’ora solare

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre gli italiani diranno addio, fino a marzo 2027, all’ora legale.

Alle 3 del mattino, le lancette dell’orologio si sposteranno indietro di 60 minuti. Il passaggio permetterà di guadagnare un’ora di sonno, ma non sarà indolore: gli effetti negativi potrebbero riguardare svariati ambiti, dalla salute al consumo energetico. Proprio per questo, da anni ormai, sia nel Parlamento italiano sia in quello Europeo, è al vaglio l’idea di abolire il doppio cambio orario annuale.