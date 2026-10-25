Aeroporto di Pantelleria, arriva il fotovoltaico da 2,5 milioni

Nell’ambito dei quasi 23 milioni di euro destinati all’ammodernamento dell’aeroporto di Pantelleria, circa 2,5 milioni sono riconducibili alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 2 MW. L’impianto è inserito nel piano di riqualificazione dello scalo. Un risultato reso possibile anche grazie all’iniziativa parlamentare del Movimento 5 Stelle. Le senatrici Gabriella Di Girolamo e Giulia Lupo hanno sostenuto uno specifico emendamento in Commissione Trasporti. La proposta inserisce tra le aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale. Compresi quelli ricadenti nei sedimi degli aeroporti delle isole minori. La norma ha permesso di valorizzare aree già disponibili. Riqualificazione delle infrastrutture e transizione energetica procedono così insieme.

Tutto parte dall’isola di Pantelleria. Tra il 2022 e il 2023 l’Amministrazione comunale, guidata dall’allora sindaco Vincenzo Campo, propose di valutare l’utilizzo dei sedimi aeroportuali per produrre energia da fonti rinnovabili. Questa possibilità non si è fermata a Pantelleria. Con i successivi interventi normativi è stata estesa agli aeroporti del resto d’Italia, aprendo nuove opportunità per la produzione di energia pulita. «Un’idea nata nella nostra isola ha contribuito a un percorso che guarda all’intero Paese. Pantelleria non è soltanto un territorio che ha bisogno di risposte: può essere anche il luogo da cui partono idee utili a tutta l’Italia. L’intuizione dell’Amministrazione Campo, a tre anni di distanza, continua a produrre benefici», dichiara il Movimento 5 Stelle Pantelleria.