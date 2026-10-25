Mazara, per adesso niente dragaggio del porto. La gara saltata e la denuncia dei Futuristi

«La grande gara regionale per il dragaggio è saltata e il finanziamento rischia di restare soltanto un ricordo. Adesso il sindaco Quinci rispolvera la piccola draga e mette in scena l’ennesimo spettacolo. I pescatori non hanno bisogno di video promozionali: hanno bisogno di un porto navigabile!»

C’è una specialità nella quale l’amministrazione Quinci-Billardello sembra non conoscere crisi: trasformare i problemi irrisolti in occasioni di propaganda. E così, mentre la grande partita del dragaggio del porto di Mazara del Vallo resta avvolta da interrogativi pesanti, ecco ricomparire la protagonista di una stagione di annunci: la piccola draghetta, ribattezzata «aspirapolvere del porto».

A denunciare quella che considera l’ennesima operazione di comunicazione politica è Vito Di Giovanni, segretario del Movimento Futuristi.

«Siamo alle solite. La grande gara regionale per l’escavazione è saltata e, invece di spiegare ai cittadini che cosa sia accaduto, quali responsabilità siano emerse e quale futuro attenda il finanziamento destinato al dragaggio, assistiamo alla diffusione di video e immagini con il sindaco Quinci impegnato a illustrare cartine e interventi di piccolissima manutenzione. Una sceneggiatura che può anche produrre qualche effetto mediatico, ma che non risponde alla domanda fondamentale: chi restituirà al porto di Mazara i fondali di cui la nostra marineria ha bisogno?»