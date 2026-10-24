Fondo Caregiver 2022, Spi Cgil sollecita il Comune di Marsala a pubblicare l’avviso

“I fondi per i caregiver vanno erogati con rapidità per sostenere le famiglie che assistono persone con disabilità grave o gravissima. Per far questo è necessario accelerare l’iter di pubblicazione degli avvisi e stabilire finestre temporali un po’ più ampie per la presentazione delle domande”. A intervenire sul Fondo Caregiver 2022 è il segretario generale dello Spi Cgil di Trapani, Franco Colomba, che sollecita il Comune di Marsala, capofila del distretto socio-sanitario D52, a pubblicare l’avviso per accedere alle risorse deliberate e liquidate dalla Regione Siciliana lo scorso 16 luglio. Dopo l’appello lanciato a settembre dallo Spi Cgil, i Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari della provincia di Trapani hanno infatti pubblicato i relativi bandi, con la sola eccezione del Comune di Marsala.

“Ancora una volta – dichiara il segretario Colomba – chiediamo di accelerare l’iter per garantire l’erogazione dei sostegni destinati ai familiari d’assistenza, sebbene si tratti di un aiuto economico ancora inadeguato alle reali esigenze di chi svolge questo lavoro di cura. Così come non risponde ai bisogni reali il disegno di legge approvato alla Camera sul riconoscimento e la tutela dei caregiver”. Lo Spi Cgil chiede inoltre al Comune di Castelvetrano — che lo scorso 12 ottobre ha pubblicato l’avviso fissando una scadenza di soli quindici giorni — di prorogare il termine attualmente previsto per il 26 ottobre, entro il quale presentare le domande.

“Riteniamo – conclude Franco Colomba – che ai cittadini vada garantita una comunicazione capillare ed esaustiva, insieme a tempi congrui per la presentazione delle istanze, affinché nessuno resti escluso da questo sostegno economico”.