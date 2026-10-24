Ginnastica, pioggia di medaglie per la Diavoli Rossi Marsala

Ottimi risultati per la storica società marsalese Diavoli Rossi di ginnastica artistica femminile alla terza prova regionale individuale Silver FGI, disputata a Spadafora e organizzata dalla Sicily Academy. La squadra, guidata dai tecnici federali Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, ha schierato 23 atlete nelle due giornate di gara, conquistando complessivamente 15 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo, oltre a un quinto e un ottavo posto. Tra le prime classificate della prima giornata figurano Giada Pipitone, Giulia Cipri, Marialaura Gullo e Federica D’Urso. Il giorno successivo hanno conquistato il primo posto Dalila Chirco, Ilary Romeo, Martina Marino, Alice Baiata, Ginevra Casano, Viola Salvaggio, Mariele D’Asaro, Sara Crinelli, Viola Misso, Anna Lampiasi e Chiara Papiro. Sul terzo gradino del podio è salita Enrica De Carlo. I risultati fanno ben sperare in vista dei Campionati nazionali Silver, in programma a Rimini dal 5 all’8 dicembre.